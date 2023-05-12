İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5891
  • EURO
    21,2632
  • ALTIN
    1264.92
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan 6 madalya
Spor

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan 6 madalya

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan 6 madalya
ABONE OL

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te 7 Mayıs'ta başlayan organizasyona Türkiye 4'ü kadın 10 sporcuyla mücadele etti. Organizasyonda, milli sporcular, 6 kez İstiklal Marşı okutma başarısını gösterdi. Milliler, ayrıca 8 gümüş ile 9 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular madalya şöyle:

ALTIN MADALYA:

Genç Kadınlar:

- Adasu Ramazanoğlu (Speed Apnea 2x50 disiplini)

- Adasu Ramazanoğlu (4x50 Endurance disiplini)

- Toprak Toprak (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

- Alya Akar (STA-Statik Apnea disiplini)

Genç Erkekler:

- Baran İşçan (Speed Apnea 2x50 disiplini)

- Nida Bulut (STA-Statik Apnea disiplini)

GÜMÜŞ MADALYA:

Genç Kadınlar:

- Alya Akar (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)

- Toprak Toprak (STA-Statik Apnea disiplini)

- Adasu Ramazanoğlu (DYN Dinamik Apnea disiplini)

Genç Erkekler:

- Nida Bulut (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)

- Baran İşcan (4x50 Endurance disiplini)

- Nida Bulut (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

- Baran İşcan (8x50 Endurance disiplini)

- Baran İşcan (DYN Dinamik Apnea disiplini)

BRONZ MADALYA:

Genç Kadınlar:

- Toprak Toprak (Paletsiz Dinamik Apnea disiplini)

- Toprak Toprak (DYN Dinamik Apnea disiplini)

- Alya Akar (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

Genç Erkekler:

-Renan Yaman (Speed Apnea 2x50 disiplini)

-Renan Yaman (4x50 Endurance disiplini)

- Baran İşcan (DYNB-Dinamik Çift Palet disiplini)

- Renan Yaman (8x50 Endurance disiplini)

- Nida Bulut (DYN Dinamik Apnea disiplini)

Büyük Erkekler:

-Derin Toparlak (8x50 Endurance disiplini)

  • Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası
  • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
  • Kuveyt
  • Madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.