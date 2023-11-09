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Spor

Serdal Adalı adaylığını resmen duyurdu. Sergen Yalçın ile görüşeceğiz

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul öncesi Serdal Adalı kararını verdi ve vaatlerini dile getirdi.

9 Kasım 2023 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
Serdal Adalı adaylığını resmen duyurdu. Sergen Yalçın ile görüşeceğiz
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Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı almasının ardından başkanlığa resmen ikinci bir aday çıktı.

Daha önce Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden Hasan Arat, başkanlığa aday olduğunu açıklarken; Serdal Adalı da kararını verdi.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş Kulübü'nde ikinci başkanlık yapan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başkanlığa talip olduğunu resmen açıkladı.

Serdal Adalı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu. Transferleri yapan kendisiydi. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı." ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Teknik direktör konusuyla ilgili açıklama yapan Serdal Adalı, NTV'ye yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda görüşeceğim ilk isim Sergen Yalçın olacak. Kendisi şu an için en uygun isim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM TARİHİ

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

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