Serdal Adalı forvet transferini işaret etti
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, forvet transferi için müjdeyi verdi.
STAR
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, takımda görülen eksikleri gidermek için önlerinde zamanları olduğunu söyledi.
Siyah-Beyazlı yönetici, “Sezon başladı. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda son olarak N’Koudou’yu kadromuza kattık. Bir forvet alma planımız var. Bunun için de 2 Eylül’e kadar zamanımız var. Bu süre içinde her türlü transfer yapılabilir” diye konuştu.
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