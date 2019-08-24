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Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, takımda görülen eksikleri gidermek için önlerinde zamanları olduğunu söyledi.

Siyah-Beyazlı yönetici, “Sezon başladı. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda son olarak N’Koudou’yu kadromuza kattık. Bir forvet alma planımız var. Bunun için de 2 Eylül’e kadar zamanımız var. Bu süre içinde her türlü transfer yapılabilir” diye konuştu.