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Spor

Serdal Adalı sert konuştu! ''Transferde hayal satmam''

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, bir diğer başkan adayı olan ve transfer vaatlerinde bulunan Hasan Arat için 'Hayal satmam' dedi.

Fanatik2 Aralık 2023 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
Serdal Adalı sert konuştu! ''Transferde hayal satmam''
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Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde adaylar, temaslarını hızlandırdı. Her transfer döneminde gündeme gelen Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için, "Kulübü onay verir ise gidip alıp geliriz. Vermez ise daha iyisini alırız" diyen Serdal Adalı'nın yeni planı ortaya çıktı.

Adalı'nın daha iyisi dediği isim Toni Kroos... Real Madrid forması giyen Alman oyuncunun ara dönemde takıma katılması için İspanyol kulübü ve oyuncu ile temasa geçildi.

Madrid'in önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almayan dünyaca ünlü orta sahayla camianın yeniden havaya sokulması amaçlanıyor.

"HAYAL SATMAM"

Başkanlık yarışındaki rakibi Hasan Arat'ın, PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile fotoğraf paylaşarak, bir transfer listesi üzerinde konuşacaklarına yönelik yaptığı açıklamaları değerlendiren Serdal Adalı, "Paris Saint-Germain başkanıyla selfie çektirmek transfer yapmak manasına gelmez. Transfer de öyle yapılmaz zaten. Bando mızıkayla transfer yapılmaz. Ayrıca köle ticareti yok ortada, Katarlı patron istedi, 'Sen Beşiktaş'a gideceksin' dediğinde de futbolcuların gelecek diye bir şartı da yok. Her zaman söylüyorum biz daha sessiz sedasız transferlerimizi yaparız, geçmişte yaptık. Bunun nasıl yapılacağını da biliyoruz ama ben hiçbir zaman, hiçbir devrede yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermem. Kimseye de umut ya da hayal satmam. Benim karakterim değildir. Ben her zaman yapabileceğim şeyleri söylerim ama yaparım" ifadelerini kullandı.

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