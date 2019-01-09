İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5045
  • 6,3115
  • 227.384
  • 90.979
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Adalı: Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, Tolgay Arslan transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, Tolgay Arslan için flaş Fenerbahçe açıklamalarında bulundu.

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, Tolgay Arslan transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtirken, ''Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor, henüz netleşen bir şey yok. Tolgay iyi bir oyuncu. Ancak sadece futbol değil, saha dışı duruşu da önemli. Eğer takımdan ayrılmazsa kadro dışı durumuna Şenol Güneş karar verecek. Hocamızın kararıyla satış listesine koyduk. '' sözlerini kullandı.

''OĞUZHAN HABERLERİ DOĞRU DEĞİL''

Oğuzhan Özyakup hakkında da konuşan Adalı, ''Oğuzhan bizim için önemli oyuncu. Oynarsa 4 hafta sonra şampiyonluğu konuşabiliriz. Öyle bir oyuncu. Özel hayatı hakkında çıkan haberler doğru değil. Gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil.'' diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere Brexit için kesin tarih verdi

İngiltere Brexit için kesin tarih verdi

'Uydu bağlantısı kesintisi SİHA'nın kaybolmasına neden oldu'

'Uydu bağlantısı kesintisi SİHA'nın kaybolmasına neden oldu'

BM tarafından Suudi genç kıza mülteci statüsü verildi

BM tarafından Suudi genç kıza mülteci statüsü verildi

Suriye'nin geleceğini Türkiye-Rusya iş birliği inşa ediyor

Suriye'nin geleceğini Türkiye-Rusya iş birliği inşa ediyor

İran: Uluslararası tedarikçiler yerine Türkiye ile anlaştık

İran: Uluslararası tedarikçiler yerine Türkiye ile anlaştık

Başkan Erdoğan: Artık sonunuz geldi

Başkan Erdoğan: Artık sonunuz geldi

Uçan taksiler 2020'de göklerde

Uçan taksiler 2020'de göklerde

Hiper hızlı 'füze ve İHA avcısı' 20 kez ateşlendi

Hiper hızlı 'füze ve İHA avcısı' 20 kez ateşlendi
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA