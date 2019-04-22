Serdar Aziz 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe’de dün akşam oynanan Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz’in 2 veya 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Dün akşam oynanan maçın devre arasında yerini Sadık’a bırakan Serdar Aziz’in sol bacak üst arka adale zarında yırtık tespit edildi.
Başarılı stoper oyuncunun yeşil sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.
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