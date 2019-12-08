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Serdar Aziz, Sivas maçına yetişecek

FENERBAHÇE, G.Birliği engelini kayıpsız geçerken 3 de sakat verdi.

  • Star Spor
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Sarı-Lacivertliler’de adalesinde çekme olan Serdar Aziz 46’da, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç de daha sonra oyundan çıktı. Emre ve Vedat maç sonu durumlarının iyi olduğunu açıklarken, durumu bu iki arkadaşından biraz daha ciddi olan Serdar’ın tedavisine de hemen başlandı. Sakatlığının üzerine gitmeyip oyundan erken çıkan 29 yaşındaki stoperin 15 Aralık’taki Sivas maçına yetişeceği kaydedildi.

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