Serdar Aziz, Sivas maçına yetişecek

Sarı-Lacivertliler’de adalesinde çekme olan Serdar Aziz 46’da, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç de daha sonra oyundan çıktı. Emre ve Vedat maç sonu durumlarının iyi olduğunu açıklarken, durumu bu iki arkadaşından biraz daha ciddi olan Serdar’ın tedavisine de hemen başlandı. Sakatlığının üzerine gitmeyip oyundan erken çıkan 29 yaşındaki stoperin 15 Aralık’taki Sivas maçına yetişeceği kaydedildi.