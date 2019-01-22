10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3515
  • 6,0847
  • 220.928
  • 99.267
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Aziz transferi arapsaçına döndü

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Serdar Aziz'le ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün Serdar'ın menajerine de 800 bin euro borcu olduğu belirtildi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da gözden çıkan ve Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Serdar Aziz konusu transfer döneminin sonuna gelinmesine rağmen belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'dan 1.6 milyon Euro alacağı olan ve kulübe ihtar çeken Serdar, Fenerbahçe'ye imza atmak için uğraşıyor. Alacaklarına karşılık bonservisini eline almak isteyen Serdar'dan Cengiz yönetimi, bu paranın üzerine ek olarak bonservis ücreti talep ediyor. Ancak tek sorun bu da değil...

Serdar'ın menajerinin de Sarı-Kırmızılı kulüpten yaklaşık 800 bin Euro alacağı var. Bu parayı da ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, toplamda ödenmesi gereken 2.4 milyon Euro'nun yanı sıra Serdar'ın 1.6 milyon Euro da para getirmesini talep ediyor.

Fenerbahçe yönetimi ise Galatasaray'a bu parayı vermemek için transferin son günlerini bekliyor. Galatasaray'la bizzat transfer görüşmelerinde bulunmak istemeyen Sarı-Lacivertli ekip, Serdar'ın menajerinden sorunun çözülmesini talep ediyor. 2016-17 sezonunun başında Serdar Aziz'i Bursa'dan 4.5 milyon Euro'ya alan Galatasaray, böylelikle Serdar'ın ayrılığından 4 milyon Euro kazanç elde etmenin hesaplarını yapıyor.

(Haberturk)

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bebeğinin ölümüne neden oldu 'hayvanseverim' dedi

Bebeğinin ölümüne neden oldu 'hayvanseverim' dedi

FETÖ: Yeni nesil terör örgütü

FETÖ: Yeni nesil terör örgütü

Fransa'dan 3 bin adet güdümlü tanksavar füzesi

Fransa'dan 3 bin adet güdümlü tanksavar füzesi

Khan'dan Türkiye sonrası Katar girişimi

Khan'dan Türkiye sonrası Katar girişimi

FETÖ, ilkokuldaki çocuklardan örgüt için asker adayı seçmiş

FETÖ, ilkokuldaki çocuklardan örgüt için asker adayı seçmiş

İsrail, Arrow 3'ü test etti

İsrail, Arrow 3'ü test etti

MHP'nin seçim sloganı belli oldu

MHP'nin seçim sloganı belli oldu

Kuzey Kore, ABD'ye yalan söylüyor

Kuzey Kore, ABD'ye yalan söylüyor
 

POPÜLER HABERLER

5 metre karda vatan savunması... 'Vatan ve millet için seve seve can vermeye hazırım komutanım'

5 metre karda vatan savunması... 'Vatan ve millet için seve seve can vermeye hazırım komutanım'

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

Çin'in Bisiklet Mezarları

Çin'in Bisiklet Mezarları

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA