Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu kamptan ayrıldı
A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımız'da iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.
Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı.
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