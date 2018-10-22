Serdar Aziz'de adale grubunda orta derecede zorlanma
Galatasaray'da Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan milli oyuncunun Schalke maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda Onyekuru, Fernando ve Feghouli'nin de sakatlığı bulunuyor.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Serdar Aziz'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi." denildi.
Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi.
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