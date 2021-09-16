Serdar Dursun: Frankfurt'a karşı oynayamamak çok üzücü

16 Eylül 2021 Perşembe 18:24 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:24

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin Hamburg doğumlu oyuncusu Serdar Dursun, Alman basınından Bild'e özel bir röportaj verdi. Sakatlığı bulunan ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Serdar Dursun, forma giyemeyecek olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İşte Serdar Dursun ile yapılan o röportaj:

- KÖPRÜCÜK KEMİĞİN KIRILMIŞTI. ŞİMDİ NASILSIN?



"Dört hafta önce kırılmıştı. İyiyim. Sanırım 10 ila 20 gün arasında tekrar forme giyebileceğim. Bakalım doktorlar ne diyecek"

- FENERBAHÇE FORMASIYLA FRANKFURT'A KARŞI OYNAYAMADIĞIN İÇİN ÜZGÜN MÜSÜN?



"Eintracht'ın stadında oynayamamak gerçekten çok üzücü. Kurada bir Alman takımı çekmemizi istemiştim. Böylece Almanya'ya da yeniden gelmiş olacaktım. Damrstadt'a bu kadar yakın olan Frankfurt'u çekmemiz çok özeldi. Ama ne yazık ki forma giyemiyorum. Çok üzgünüm ama hayat. Maçı televizyondan izleyeceğim"

- FENERBAHÇE NE KADAR GÜÇLÜ DURUMDA?



"Hem kişisel olarak hem de profesyonel anlamda öne çıkan harika bir teknik direktörümüz var. 3-43 ile oynuyoruz ki gerçekten çok da iyi oyuncularımız var. Bu yıl kimseden çekinmiyoruz. Gerçekten ligde şampiyon olmak, Avrupa Ligi'nde de mümkün olduğu kadar yukarılara gitmek istiyoruz. Bu potansiyele sahibiz"

- EİNTRACHT, MESUT ÖZİL'DEN ÇEKİNMELİ Mİ?



"Mesut ile iyi anlaşıyoruz. O bir dünya insanı ve iyi de bir futbolcu. Her an kilit bir pas, oyunun kaderini değiştirebilecek bir top atabilir. Ama takımda sadece Özil yok. Bireysel olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Futbolda kimseden çekinmenize gerek yok ama Eintracht, bize zaten saygı duyuyor"

- TARAFTARLAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?



"Eintracht, çok iyi taraftarlara sahip. Almanya'da bu anlamda ilk beşteler. Fenerbahçe taraftarları da çok duygusal ve çılgınlar. Top rakipteyken fazlasıyla rahatsız edip, ıslıklıyorlar"

- TÜRKİYE'DE STADYUMLARDA KAÇ KİŞİYE İZİN VERİLİYOR?



"Şu anda kapasitenin %40-50'si düzeyinde. Fenerbahçe'nin 50.000 kişilik stadyumunda yaklaşık 18.000 kişi... İkinci maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Bu heyecan verici olacak"

- FENERBAHÇE İLE DARMSTADT 98 ARASINDAKİ FARK NEDİR?



"Fenerbahçe'nin dünya çapında 35 milyon taraftarı var. Darmstadt, çok daha küçük bir kulüp ama benim için çok özel"

- İSTANBUL'DAKİ YENİ HAYATIN NASIL?



"Çok güzel, çok ilginç Gerçekten stresli, öğretici bir ay geçirdim. 70 gündür İstanbul'dayım. Hayatım değişti.

- AİLEN SENİNLE BİRLİKTE Mİ?



"Oğlum ve eşim hafta sonundan bu yana buradalar. Oğlum, şimdi altı haftalık oldu. 2-3 hafta içerisinde evimize taşınacağız. Şimdi mobilyalar yavaş yavaş geliyor"

- ALMANYA'DAN NELERİ ÖZLÜYORSUN?



"Oradaki düzenli hayatımı özlüyorum. Ama yakında kendi dairemize taşındığımız zaman buna tekrar kavuşacağım. Darmstadt'tan birkaç arkadaşımı özlüyorum. Ne yazık ki sadece birkaçıyla iletişimim var"

- DARMSTADT SAKİNDİ VE ŞİMDİ BU BÜYÜK ŞEHİRDE OLMAK NASIL?



"Şehri görmek için gelmedim. Odak noktam eve gidip çocuğumu, ailemi görmek. Futbol anlamında maksimum başarı elde etmek istiyorum. Yakında sahalara döneceğim. 2. Bundesliga'da nasıl gol kralı olduğumu herkese göstermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de ikinci lig o kadar önemsenmiyor. Bu yüzden burada insanlara iyi bir futbolcu olduğunu kanıtlamalısın"