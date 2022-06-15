Serdar Dursun için ayaklandılar! Yer yerinden oynadı

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takımı'nın golcü isimlerinden Serdar Dursun gündem oldu. Maçta Serdar Dursun'a pas verilmediğini düşünen futbolseverler sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.

SERDAR DURSUN GÜNDEM OLDU

A Milli Takım'da Serdar Dursun, milli formayla sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topluyordu. Ancak 30 yaşındaki golcü, Litvanya ile oynanan maçta gündem oldu. Milli golcüye yeteri kadar pas verilmediğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirdi.

SERDAR DURSUN'UN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Türkiye A Milli Takımı'ndan bu sezon davet alan Serdar Dursun, milli formayla 8 maçta forma terletti. 30 yaşındaki golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 golle takımına katkıda bulunarak performansıyla alkış topladı.

İşte Serdar Dursun paylaşımlarından bazıları: