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Spor

Serdar Topraktepe: Beşiktaş arması için oynayacağız

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesi 'Takım için, arma için oynayacağız.' dedi.

Takvim27 Nisan 2024 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Beşiktaş arması için oynayacağız
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi ile ilgili oyuncularla bir toplantı yaptı.

Topraktepe'nin, dev maç öncesi oyuncularını, "Üçüncülük iddiamızı sürdürmek için bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Takım için, arma için oynayacağız. Size güveniyorum. Sezon boyunca üzdüğünüz taraftarımıza derbi galibiyeti armağan edelim" şeklinde motive ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide görev yapacak 47 yaşındaki teknik adam, Kadıköy'deki maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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