Serdar Topraktepe, Beşiktaş'a iyi geliyor... Aktif futbol kariyerinde iki farklı dönemde 7 sene Siyah-Beyazlı formayı giyen ve 4 kupa kazanan Topraktepe bir süredir Kara Kartal'ın altyaş kategorilerinde teknik adamlık görevini üstleniyordu. Topraktepe, bu sezon iki farklı dönemde de A takımda görevi üstlenen genç hoca ilk olarak Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında takımın başına geçmişti.

SANTOS SONRASI YİNE TOPRAKTEPE!



Serdar Topraktepe yönetiminde Kara Kartal; Hatay'ı 2-1, Rizespor'u 4-0 ve Karagümrük'ü de 3-0 devirmiş, yalnızca Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Ardından takım, Fernando Santos'a emanet edilmişti. Santos'la da aradığını bulamayan ve bu sezon 4. kez hoca değişimine giden Beşiktaş yine Serdar Topraktepe'ye koştu.

5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI



Topraktepe de ikinci döneminin ilk maçında Ankaragücü ile karşılaştı ve Sarı-Lacivertliler'i 2-0 devirmeyi başardı. Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet hasretine son veren başarılı teknik adam, Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 5 karşılaşmada da 4 kez kazanarak iyi bir ortalama yakaladı ve taraftarın sevgisini kazandı.

Öte yandan Siyah-Beyazlılar, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Kartal, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra oynadığı 5 müsabakada da 3 puana uzanmayı başardı. Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta, deneyimli teknik görevinden ayrıldıktan sonra takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'la ilk karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0'la geçti.

RIZA ÇALIMBAY SONRASI DA KAZANMIŞTI



Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay da ilk maçında Başakşehir engelini 1-0'lık skorla aştı. Çalımbay'ın ayrılığıyla 3 mücadelede kulübede bulunan o dönem U19 takımını çalıştıran Serdar Topraktepe de deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek görevine başlamıştı.

ANKARAGÜCÜ'NÜ DE YIKTI



Fernando Santos ise Beşiktaş kariyerine 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetiyle start vermişti. Portekizli teknik adamdan sonra tekrar yedek kulübesinde olan Serdar Topraktepe, ikinci dönemindeki ilk mücadelesinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.