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Spor

Serdar Topraktepe: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi konuştu. Topraktepe, 'Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak.' ifadelerini kullandı.

27 Nisan 2024 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Derbilerin önemine değinen Topraktepe, "Beşiktaş derbilerde her zaman iyi futbol oynamaya çalışır. Bizim zamanımızda da böyleydi. Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak." sözlerini sarf etti.

Futbolculuk dönemindeki derbiler ile karşılaştırma yapan Topraktepe, "Futbolculuk daha kolay, burası daha zor. İlk kez antrenör olarak derbiye çıkacağım. İnşallah futbolcularımız istediklerimizi yapar ve taraftarlarımızı mutlu ederiz." dedi.

Sağ bek tercihini açıklayan Topraktepe, "Onur Bulut üç haftadır aramızda yoktu. Dört idman yaptı, iki tanesine anestezi ile çıktı. Necip Uysal'ın yıllardan beri sağ bek oynadığını bildiğimiz için derbide sağ bek başlamasına karar verdik." sözlerini sarf etti.

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