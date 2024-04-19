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Spor

Serdar Topraktepe: Hedefimiz Türkiye Kupası

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, MKE Ankaragücü'ne karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2024 Cuma 22:48 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe: Hedefimiz Türkiye Kupası
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü karşısındaki galibiyet sonrası konuştu.

Topraktepe, "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz" dedi.

Takımda geçmişteki maçlara göre neyin değiştiği sorusuna cevap veren Serdar Topraktepe, "Futbolcuların iyi futbolcular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadeleydi bugün." diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ, FENERBAHÇE MAÇLARI

Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü ve ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi sorulan Serdar Topraktepe, "Türkiye Kupası daha zor olacak, bunun için hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası, inşallah o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

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