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Spor

Serdar Topraktepe'den hakem eleştirisi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Topraktepe, hakemin takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını dile getirdi.

27 Nisan 2024 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe'den hakem eleştirisi
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKDİR HAKLARI HEP F.BAHÇE'DEN YANA"

Hakem yönetimini eleştiren Topraktepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü." dedi.

"ANKARAGÜCÜ MAÇINA IŞIK VERDİ"

Oyuncuların karakterine değinen Topraktepe, "Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum." sözlerini sarf etti.

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