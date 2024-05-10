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Spor

Serdar Topraktepe'nin tek hedefi: Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş'ın hocası Serdar Topraktepe, kupada Trabzonspor ile oynanacak final öncesinde konuştu ve kupayı kazanarak taraftarı mutlu etmeleri gerektiğinden bahsetti.

Fanatik10 Mayıs 2024 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Serdar Topraktepe'nin tek hedefi: Ziraat Türkiye Kupası
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Bu sezon Beşiktaş'ın başına 2. kez geçici olarak gelen Serdar Topraktepe, birkaç gün önce kupa yarı finalinde Ankaragücü'nü eleyip, finale çıktı. Beşiktaş, finalde Trabzonspor ile kapışacak. Ancak her şeyden önce bu mücadelenin Kara Kartal için büyük bir önemi bulunuyor.

Süper Lig'de zirvenin epey uzağında kalan Beşiktaş, sezonu kupayla kapatıp, taraftarını mutlu etmenin peşinde. Bu doğrultuda Serdar Topraktepe, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"YÜZLERİNİ GÜLDÜRELİM"

Yapılan görüşmede 47 yaşındaki hoca, alınacak sonucun gelecek sezonun planlaması için de çok önemli olduğunun altını çizdi. Topraktepe, oyuncularına olan inancın bir hayli yüksek olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Finali kazanmak için önümüzde tek bir maç kaldı. Rakibimize saygımız sonsuz. Ancak her şey bize bağlı. İstediğimiz oyunu ve ruhu sahaya yansıtmamız, bize zaferi getirecektir. Ayrıca bu maç, takımın yeni sezon kadro yapılanması için de çok önemli bir kriter olacak. Her şeyden önce taraftarımızı mutlu edip, bu sezon onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeliyiz."

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