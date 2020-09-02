Serena Williams set vermeden tur atladı

AA 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:13

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gününde ABD'li Williams, vatandaşı Kristie Ahn ile karşılaştı.

Bir saat 21 dakikada biten karşılaşmada rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Williams, ikinci tura yükseldi.



Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden 38 yaşındaki Serena Williams, ikinci turda Rus Margarita Gasparyan ile karşılaşacak.

MEDVEDEV ZORLANMADI

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ilk tur maçında dünya 79 numarası Federico Delbonis ile karşılaştı.

Bir saat 46 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Medvedev ikinci tura yükseldi.

Medvedev 2. turda Avustralyalı Christopher O'Connell ile mücadele edecek.

ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın üçüncü gün maçlarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ikinci turda Büyük Britanyalı Kyle Edmund ile korta çıkacak. 4 numaralı seri başı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise ABD'li Maxime Cressy karşısında üçüncü tur vizesi arayacak.

Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Fransız Caroline Garcia, 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile İtalyan Camila Giorgi maça çıkacak.