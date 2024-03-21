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Spor

Serge Aurier ile Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki yıldız oyuncu Serge Aurier ile Davinson Sanchez'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

21 Mart 2024 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Serge Aurier ile Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle henüz forma giyemeyen Serge Aurier ile Davinson Sanchez'den haber var.

Galatasaray'da yokluğu ciddi şekilde hissedilen Davinson Sanchez'in geri döneceği maç belirlendi.

HEDEF MAÇI BELLİ OLDU

Kolombiyalı stoper, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada tedavi sürecini tamamlayıp Hatay karşısında kadrodaki yerine geri dönecek.

SERGE AURIER DE SORUN YOK

Öte yandan sakatlığı sebebiyle henüz Galatasaray forması giyemeyen Aurier'den de iyi haber geldi.

Fildişi sağ bek Serge Aurier'in de mill ara sonrası sahaya inmesi bekleniyor.

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