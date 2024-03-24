Serge Aurier ve Davinson Sanchez milli arada da çalışıyor

Milli arayı fırsat bilen Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinden sonra takımı 5 günlük izinle ödüllendirdi. Ancak iki oyuncuya teknik heyet tarafından özel program hazırlandı.

Bir aydır sakatlıkla boğuşan Serge Aurier ve Davinson Sanchez izinli oldukları süre boyunca bireysel antrenman yaptı.

İki oyuncu da milli arada takıma katılacak ve fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecekler.

BURUK'UN ELİ RAHATLATACAK

Aurier ve Sanchez'in dönüşüyle eli iyice rahatlayacak olan Buruk, Hatayspor maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.