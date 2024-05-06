Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Pendikspor maçının ardından sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

"HAYATIMDA BU KADAR KÖTÜ HAKEM GÖRMEDİM"

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na sert eleştirilerde bulunan Yalçın, "Bu kadar eksikle 10 kişi oynamak kolay değil. Seyir zevki güzel bir maç oldu, hakem karışmasa güzel maç oluyordu. Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemler maç yönettikçe, Türk futbolunun güvenilir olmasının imkanı yok. Ben hayatımda böyle kötü hakem görmedim. Yediğimiz gol ofsayt, o çizgiyi kim çekiyorsa pozisyon bir anda gol oluyor. Özellikle bunla, bu Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemlerle olmaz. Büyük olaylar çıkabilirdi bugün, yazık yani. Gitsin başka iş yapsın hocam." dedi.

"SEZON SONUNDA AYRILACAĞIM"

Sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacağını açıklayan Yalçın, "Benimle ilgili sürekli asparagas haberler çıkıyor. Çalıştığımız her yerde düzgün çalışıyoruz. Sürekli bu haberler çıkıyor, ben tesiste kalıyorum burada. Bilmeden araştırmadan soruşturmadan böyle haberler... Çok ayıp şeyler bunlar. Burada göreve başladıktan sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Transfer tahtamız kapalı, oyuncularımız gitti. Çok dar bir kadromuz var. Yönetim bana geldiğinde bu seneyi kümede kalarak geçirelim demişti, ekonomi toparlanırsa önümüzdeki seneye de bakarız demiştim. Ama tabii kolay değil. Geçen hafta yaptığımız toplantıda çok dostane konuşmalar oldu. Herkesin kendine göre hedefleri var. Ben ve ekibim gününde alıyoruz ödemelerimizi. Ben önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A GİDECEK Mİ?

Son olarak Beşiktaş ile isminin anılması hakkında konuşan Yalçın, "Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası." sözlerini sarf etti.