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Spor

Sergen Yalçın: Bazen olmuyor, daha fazla çalışacağız

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2021 Cuma 22:51 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 22:51
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Oyunun ilk yarısı bizim kontrolümüzdeydi. 1-0'lık bir galibiyet, 3-4 tane de %100'lük golü atamadık, bir tanesi de VAR'dan döndü."

"FİŞİ ÇEKMEK LAZIM"

"Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım. Yakalamışken atacaksın, 1-0 tehlikeli bir skor. 60'dan sonra takım çekildi. Biz böyle bir şey söylemedik. Koruma iç güdüsüyle, önceki maçların da psikolojisiyle baskı oldu."

"DAHA AKILLI, BECERİKLİ OLMAMIZ LAZIM"

"Bazen topun da içeri girmesi gerekiyor. Daha akıllı, daha becerikli olmamız lazım. Can Bozdoğan sahanın en iyisiydi. İlk yarıda moral ve motivasyon iyiydi."

"BATSHUAYI 2-3 GOL ATABİLİRDİ"

"Michy Batshuayi 2-3 gol atabilirdi bitirici bölgelerde olsaydı, o bölgelerin dışında kaldı. Bu da gol atmasını engelledi. Atabilirdi ama olmadı mı söylenecek bir şey yok. VAR'dan dönen golde de çok güzel bir vuruş yaptı."

"RAHAT KAZANMAYI BEKLEDİK"

"İlk yarıdan sonra rahat kazanmayı bekledik. Bazen olmuyor. Daha fazla çalışacağız."

"SONRADAN GİRENLERİN KATKISI YOK"

"Bu sene maalasef oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların oyuna katkısı hiç olmuyor."

KEVIN N'KOUDOU'NUN DURUMU

"Eksikler var, olanlarla oynarız. Kevin N'Koudou'nun durumunu bilmiyorum."

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