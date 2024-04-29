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Spor

Sergen Yalçın beklemeye geçti! Beşiktaş sezon sonunda karar verecek

Bu sezon 5 teknik direktör ile yollarını ayıran Beşiktaş gelecek sezon için liste oluşturdu. Sergen Yalçın'ın da listede bulunduğu belirtilirken teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik29 Nisan 2024 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Sergen Yalçın beklemeye geçti! Beşiktaş sezon sonunda karar verecek
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Beşiktaş'la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlılarda göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

Ancak başkan Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor'un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Akdeniz ekibine veda edecek.

SEZON SONUNDA KARAR VERİLECEK

Antalyaspor'un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı beyazlılardaki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın'ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'tan davet beklediği ifade edildi. Siyah beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın listelerinde olduğunu açıklasa da kulübün, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

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