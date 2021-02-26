Sergen Yalçın: Beşiktaş taraftarını özlemişiz

26 Şubat 2021 Cuma 18:41 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 18:41

Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Taraftarımız olmamasına alışmıştık ama onların stat dışına gelmesi bize moral kaynağı oldu.

İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu 11 günlük arayı kıyaslamamak lazım. İlk yarıdaki aradan sonra ciddi gelişim sağlamıştık. Çünkü sezon başı antrenman yapamamıştık ama bu arada biz yorgun oyuncularımızı dinlendirdik. Sakatlar iyileşiyor, cezalılar dönüyor. Bu aranın nasıl geldiğini biz de göreceğiz. Çok ağır maç trafiğinden çıkmıştık, şimdi ise dinlendirdik, biz de göreceğiz performansları...