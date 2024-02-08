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Spor

Sergen Yalçın: Bir an evvel lige konsantre olmalıyız

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sonrası konuştu. Siyah beyazlıların ikinci yarı daha iyi oynadığına değinen Yalçın, 'Bir an evvel lige dönüp, lige konsantre olmalıyız' ifadelerini kullandı.

8 Şubat 2024 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Bir an evvel lige konsantre olmalıyız
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Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirerek, "Çok farklı iki yarı. İki yarı siyah-beyaz gibi bizim için. İlk yarı çok iyi oynayan bir takım. İkinci yarıda oyunun kontrolü, daha iyi oynayan Beşiktaş. Tebrik ediyorum. Bizim açımızdan daha çok lige konsantre olmak istiyoruz. Bugün itibariyle ilk yarıda oynanan oyun memnun edici. Transfer de yapamıyoruz. Aynı kadroyla oynuyoruz. Oyuncular da yoruluyor. Bir an evvel lige dönüp, lige konsantre olmalıyız" dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca "Avrupa kupaları biraz zor. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Belli oyuncu grubuyla oynuyoruz. Ligi ilk 10 içinde bitirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kadromuzun öyle bir genişliği yok. 3-4'e oynayacak bir kadromuz yok. Ligi en iyi şekilde bitirebilmeyi istiyoruz. İlk 8-10 bizim için başarılı bir yer olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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