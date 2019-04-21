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Sergen Yalçın: Bugün kenarda hiç sıkılmadık

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galibiyeti başkanlarına hediye eden anternör, "Başkanımızın doğum günüydü, kazanmayı çok istiyordu, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Oyunun provasını hafta içi yaptık. Fenerbahçe'yi oyuna başlatmamak için plan yaptık. Baskıdan çıkma ihtimallerinin düşük olduğunu düşündük. Bu planın doğru olduğunu gördük" dedi.

"HARUN BU AKŞAM ÇOK ŞANSLIYDI"

Harun'un kurtarışlarının Fenerbahçe'yi farktan kurtardığını vurgulayan teknik adam, "Agresif ve temaslı oyuna çalıştık. Çünkü futbol böyle oynanıyor. İç sahada hiç yenilmedik. Güzel bir oyun oldu. Daha da rahat kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları harcadık. Harun bu akşam çok şanslıydı. Biz 3 puanı isteyen taraftık. Dışarıdan bu görüldü" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KENARDA HİÇ SIKILMADIK"

Maçı değerlendiren Yalçın, "Müthiş bir maç oynadık. Kenarda sürekli oyunun içerisindeydik. Bugün kenarda hiç sıkılmadık. Bazen kenarda izlerken sıkılıyoruz ama bugün hiç sıkılmadık. Bir iki gün bu maçın mutluluğunu yaşayacağız sonra önümüze bakacağız" diye konuştu.

"BÜTÜN DÜNYA İSTATİSTİK KONUŞUYOR"

Göreve geldikten sonra Alanyaspor'un yükselişe geçtiğini ve bunun istatistiklere yansıdığını belirten Sergen Yalçın, "Şu anda bütün dünya istatistik takip ediyor. Ben çok meraklı olmasam da mecburen takip ediyoruz. Mikrofonlara istatistik konuşanlar maalesef çok dikkat çekiyor. Biz de arada belirtiyoruz işte" diyerek sözlerini noktaladı" diyerek sözlerini noktaladı.

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