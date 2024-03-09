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Spor

Sergen Yalçın: Futbolda böyle şans golleri olabiliyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından görüşlerini aktardı.

9 Mart 2024 Cumartesi 22:01 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Futbolda böyle şans golleri olabiliyor
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, son dakika golüyle gelen mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Çok dengeli giden bir müsabaka diyebilirim. İlk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçti, ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama iyi mücadele ettik, rakibi karşılamayı başardık. Son saniyede gelen gol, futbolda böyle şans golleri olabiliyor maalesef. Söylenecek bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama haftalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız."

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