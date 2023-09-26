Sergen Yalçın için sürpriz iddia!

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmayı düşünen Süper Lig ekibinin deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına geçirmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

AYRILIK KESİN

Sergen Yalçın'ın yanı sıra iki adayın daha olduğu aktarılırken, Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

SERGEN YALÇIN'IN RAKAMLARI

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki Yalçın, 2021 yılında görevinden ayrılmıştı. Siyah bezazlı takımın balında 79 maça çıkan başarılı teknik adam, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.