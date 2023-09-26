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Spor

Sergen Yalçın için sürpriz iddia!

Samsunspor'da Sergen Yalçın heyecanı yaşanıyor. Stefan Kuntz'un ayrılığı döneminde adı Milli Takımla da anılan tecrübeli çalıştırıcının, Karadeniz ekibiyle temasta olduğu belirtildi.

26 Eylül 2023 Salı 14:40 - Güncelleme:
Sergen Yalçın için sürpriz iddia!
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Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmayı düşünen Süper Lig ekibinin deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına geçirmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

AYRILIK KESİN

Sergen Yalçın'ın yanı sıra iki adayın daha olduğu aktarılırken, Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

SERGEN YALÇIN'IN RAKAMLARI

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 50 yaşındaki Yalçın, 2021 yılında görevinden ayrılmıştı. Siyah bezazlı takımın balında 79 maça çıkan başarılı teknik adam, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

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