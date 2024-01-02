Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"HEYECANLIYIZ"

Teklif geldiğinde heyecanlandığını söyleyen Sergen Yalçın "Ekip olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. Uzun zamandan beri, 1.5-2 senedir çalışmıyoruz ekip olarak. Kısmet Antalya'ymış. Ekip olarak, başkan aradığında çok heyecanlandık. Kadro, ekip ve hedefler olarak birbirini tamamlayan bir ikili gibi gördük kendimizi. Çok heyecanlı bir şekilde, inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek çok doğru bir tercih yaptık. İnşallah çok iyi yerlere geliriz." dedi.

SEZON SONU YENİ SÖZLEŞME OLACAK MI?

"Sözleşme 6 aylık, sonra devam edecek misiniz?" sorusunu cevaplayan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe "Bu sezon sonuna kadar Sergen hocamızla beraberiz. Süreci sezon sonunda takip edeceğiz. Başarı için hedeflerimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'IN HEDEFİ

Hedefleriyle ilgili soruya yanıt veren Sergen Yalçın "Antalyaspor'daki oyuncuları tanıyorum. Anadolu'da çok kulüpte çalıştım, çoğu eski takımımız. Ligi takip ediyoruz, tüm ekibimiz takip ediyor. Oyuncuların, durumların yakın takibindeyiz. Bu ligde içeride, dışarıda maç kazanmak kolay değil. 3-4 gün çalışma süremiz olacak. İyi hazırlanacağız. İlk maçtan iyi sonuç alıp yolumuza bakacağız. Hedefimiz takımı yukarı çıkarmak. Umarım istediğimiz yerlere geliriz. Hedefimiz çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak. Antrenmana bile çıkmadan hedef koymak doğru değil. Hedefimiz zaten yukarılar, 3 mü 4 mü 5 mi... Bize zaman verin, önümüzü görelim." açıklamasını yaptı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Transfer sorusu üzerine başkan Sinan Boztepe "Transfer çalışmaları yapıyorduk, şimdi her şey değişti. Şimdi Sergen Hocamız'a zaman tanımak lazım takımı tanıması için. Hafta sonundan sonra hocamızla transfere yeniden devam edeceğiz." şeklinde yanıt verirken, Sergen Yalçın "1-2 maç bakalım, takımın durumunu görelim. Transfer yapmamız gerekirse başkan zaten burada, o konuda çok açık. Öyle bir tasarruf olursa değerlendireceğiz. Daha yeni geldik, daha idmana çıkmadık. Şimdiden transfer konuşmak doğru değil. Eksik varsa toparlarız." dedi.

"ANTALYASPOR'A GELİNCE ŞAŞIRDIM"

Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa ile ilgili konuşan Sergen Yalçın "Adam Buksa'yı Rusya'dan takip ediyorduk. Antalyaspor'a gelince şaşırdım, nereden görüp aldılar dedim. Antalyaspor'da çok iyi oynuyor. Çok daha iyi yerlere gelebilir, o kalitesi var." açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA CEVAP

"Sözleşmenizde Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılırım maddesi var mı?" sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın "Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılırım gibi bir madde sözleşmemde yok. Ben sözleşmelerime böyle maddeler koydurmam." dedi.