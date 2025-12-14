Süper Lig'de Beşiktaş, 16. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor'un rakibi oldu. Mücadele 3-3 sona ererken maçın ardından Sergen Yalçın, çok sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın, "Şanslıyız ki beraberliği kurtardık. Bugün bir tiyatro vardı. Onun sahnesindeydik. Çok kolay kazanacağımız bir maçtı. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Bugün bir futbol maçından çok tiyatro izledik" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Darbe yok, şiddet yok, hiçbir şey yok. Rakip oyuncular dahil herkes şaşırdı kırmızı karta. Dediğim gibi kurulmuş bir şey vardı bugün, o yüzden aldığımız 1 puan iyi" dedi.