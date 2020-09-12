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Spor

Sergen Yalçın'da koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:59
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle: 

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

TAKIM MURAT ŞAHİN'E EMANET

Sergen Yalçın'ın yerine Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Trabzonspor maçında siyah beyazlı takımın başında olacak.

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