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Spor

Sergen Yalçın: Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Çaykur Rizespor'u 6-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Transferde siyah beyazlılarla adı geçen Mario Mandzukic sorusuna, 'Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir.' diye cevap verdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 21:53 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:53
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Süper Lig'de Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Fantastik bir skordu. Beklemiyorduk. Futbolun doğrularını bugün çok fazla yaptık. Dikine çok çabuk hücuma çıkan bir oyuncu grubu vardı. Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz.

İyi oynayarak kazanmak bizi daha çok mutlu ediyor. Ama her zaman iyi oyun çıkmaz. Oyunu bölümlere ayırmak lâzım. Oyuncularımız sahada çok sağlam duruyor. Benim için en önemlisi bu.

BAZEN İYİ BAZEN KÖTÜ GÜNÜMÜZ OLUYOR

Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım futbolda. Gol yemeyen takım mı var futbolda dünyada? İyi savunma yaparsın bir dönem yemezsin ama elbet gol yenir. Sonuçta maç yapıyoruz, bazen iyi bazen kötü günümüz oluyor.

MANDZUKIC İLE İLGİLENİYORUZ

Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir.

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