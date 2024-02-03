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Spor

Sergen Yalçın: Planlarımız var

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı öncesinde yorumlarda bulundu.

3 Şubat 2024 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Planlarımız var
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Kırmızı beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, beIN SPORTS'a karşılaşmayı değerlendirdi.

"PLANLARIMIZ VAR"

Sergen Yalçın, yoğun bir fikstürden geçtiklerini ancak Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

"Zor bir Ocak ayı oldu. 7 tane maç oynadık. Bu hafta 3 maçımız var, zorlu maçlar. Güçlü bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Güçlü bir takımla oynayacağız. Büyük bir takım, zor bir oyun oynayacağız ama biz de kendi adımıza onlar için oyunu zorlaştırmak istiyoruz. İç sahada çok savunma oyunu oynatmayı seven biri değilim. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kağıt üzerinde bizim de bazı planlarımız var. Umarım iyi bir oyun olur. Güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Her tarafı güçlü, tabii ki bazı önlemler aldık. Ama daha çok oynamak istiyoruz. Direnç göstermek istiyoruz. Sahada tepki vermek istiyoruz. Her an skoru değiştirebilecek oyuncuları var, bazı önlemler aldık ama oyun içinde nasıl gelişeceğini bilemeyiz. Biz iyi hazırlandık. İç saha oyunlarımız tatmin edici. İnşallah güzel bir maç olur diye düşünüyorum."

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