Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler: 1-2 sene sonra Real Madrid'e gider

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun süre sessizliğini koruyan Sergen Yalçın, TV 100'de canlı yayında konuştu.

Birçok konuda konuşan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için de görüşlerini aktardı.

Sergen Yalçın'ın Arda Güler ile ilgili görüşleri şu şekilde;

"Arda Güler, benim gözümle gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bir aksilik olmazsa bence çok büyük oyuncu olur Arda Güler, Avrupa'ya gider. Yıldız oyuncu. Biz herkese 'yıldız' diyoruz ama bu öyle değil. İnşallah bozulmaz, sağlam gider. Avrupa'da büyük işler yapabilir. Hocası her gün onunla beraber, bizden daha iyi bilir. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Antrenmanını, maçını, yemeğini, fizik gücünü görüyor. Arda Güler, inşallah beni geçer, geçsin. Çok daha büyük bir futbolcu olsun. İzlemenin zevkini yaşayalım. Son 10 dakikalık bölümde Arda Güler oyuna girdi, seyrettim. Ben başka gözle bakarım oyuncuya. Topu alışına, ne düşündüğüne, nereye atıyor diye düşünüyorum. Kafası çok çalışıyor Arda Güler'in. Arda Güler inşallah 1-2 sene sonra Avrupa'ya, Real Madrid'e gider. Ülkemizi temsil eder. Hepimiz gurur duyarız. Ben böyle olmasını isterim."