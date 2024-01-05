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Spor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli hoca, Beşiktaş ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2024 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Uzun bir süre oldu. Yeni geldik, yeni bir camia, alışma süreci, alışma süreci biraz zaman alacak gibi duruyor. 1-2 maç sonra tam alışırız diye düşünüyorum. Ekip olarak ligi takip ediyoruz, o açıdan çok fazla sorun olacağını sanmıyorum." dedi.

Başarılı teknik adam sözlerine, "Bizim için yeni bir dönem. Umarım iyi bir başlangıç olur. Bundan sonrası artık hayırlısı diyelim." şeklinde devam etti.

Antalyaspor'dan önce Beşiktaş ile adının geçtiği hatırlatılan Sergen Yalçın, "Ben teknik direktörüm. Gelen teklifleri değerlendirmek durumundayım. Herhangi bir teklif almadığım için bu konuyu çok fazla konuşmaya gerek yok" cevabını verdi.

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