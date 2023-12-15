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Spor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna: Takımın başında biri varken konuşmam

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddiaları hakkında gelen soruya ' Şu anda takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır.' dedi.

15 Aralık 2023 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna: Takımın başında biri varken konuşmam
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Serdar Sarıdağ'a konuştu.

Sarıdağ, Sergen Yalçın'a, "Hocam konuşmak ister misin, Beşiktaş'la adın geçiyor" şeklinde soru yönelttiğini söyledi.

Serdar Sarıdağ, Yalçın'ın ise bu sorunun ardından, "Bunu daha önce sen bana Fenerbahçe için sorduğunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır" cevabını verdiğini kaydetti.

Sarıdağ ayrıca Sergen Yalçın'ın, "Allah Beşiktaş'ın yolunu açık etsin. Zor dönemleri var. Yeni yönetimin de yolu açık olsun. Rıza Hoca'ya destek verilmesi lazım. Camianın kenetlenmesi lazım. Ama ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için kimseyle konuşmadım. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için konuşmayacağım çünkü takımın başında bir teknik direktör var. Ayıp olur" dediğini aktardı.

YABANCI HOCA İDDİASI

Öte yandan Sercan Dikme ise Beşiktaş'ın devre arasında takımın başına yeni bir yabancı hoca getirmek istediğini iddia etti.

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