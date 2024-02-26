Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın "Kaybetmek üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Plana sadık kalıp iyi bir oyun oynadılar. Biraz da riskli bir oyundu. Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Biz o tarafından bakıyoruz. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır." ifadelerini kullandı.

"MASA BAŞINDA BUNLARI YAPMAYIN"

Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor." dedi.