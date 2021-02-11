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Spor

Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde karşılaşacakları Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:40 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:40
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında ilk kez ilk 11'de yer alan Cenk Tosun için konuştu.

Cenk'in henüz hazır olmadığını söyleyen Yalçın, "Cenk fizik olarak tam hazır değil. Ancak Aboubakar ve Larin'i dinlendirmemiz gerekiyordu, üst üste ağır maçlar oynadılar. Bugün için çok güçlü kalacaklarını düşünmediğimiz için Cenk Tosun'u tercih ettik, orayı dolduracaktır. Ben rotasyon denmesine katılmıyorum. Bugün kullandığımız futbolcuların hepsi 11'de oynattığımız oyuncular." ifadelerini kullandı.

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