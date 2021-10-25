İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2021 Salı / 20 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5817
  • EURO
    11,147
  • ALTIN
    556.949
  • BIST100
    1492.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan Fatih Terim açıklaması: Kendisini çok severim
Spor

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim açıklaması: Kendisini çok severim

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile ne konuştuklarını açıkladı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:44
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile merak edilen diyaloglarını açıkladı.

Sergen Yalçın'ın maç öncesi neler konuştuklarına dair yaptığı açıklama:

"Fatih Hoca benim antrenörlüğümü yapmış bir insan. Kendisini çok severim. Çok saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama hocamıza karşı sevgimiz, saygımız hiç eksilmez. Fatih Hoca Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı hocası. Onun başarılarını kimse yakalamayacak belki de. Kendisini seviyoruz. Onunla oyunu ve Avrupa'daki sonuçları konuştuk. O da bize oyunla ilgili bilgiler verdi. Bu tip konuşmalar yapıyoruz zaten."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.