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Spor

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına cevap

Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den teklif aldığına yönelik iddialara cevap verdi.

24 Aralık 2021 Cuma 07:06 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 07:06
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Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, konuyla ilgili A Spor'a açıklama yaptı.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den teklif aldığı iddialarıyla ilgili, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın bu açıklamasıyla kısa vadede yeni takım çalıştırmayacağı da kesinleşmiş oldu.

Beşiktaş'ta göreve 2020'nin Ocak ayında gelen Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımın başında 79 maça çıkarak 1,84 puan ortalaması tutturmuştu.

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