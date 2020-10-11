11 Ekim 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 09:59

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği pamuk ipliğine bağlı. Gençlerbirliği maçında alınan yenilgiden sonra transfer yapılmadığı için yönetimi eleştiren Yalçın için Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarının çok önemli olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın'la arası açık olan yönetimin, bu maçlarda puan kaybedilmesi halinde Yalçın'la yollarını ayırabileceği gelen haberler arasında

Başakşehir ve Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 3 maçın kayıpsız geçilmesini isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Yalçın'ın göstereceği performansa göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Camiada bazı hoca adaylarının bile konuşulduğu öğrenildi.

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