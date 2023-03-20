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Spor

Sergi Roberto'dan Lionel Messi açıklaması

İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto, PSG'de forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2023 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Sergi Roberto'dan Lionel Messi açıklaması
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Barcelona forması giyen Sergi Roberto, Paris Saint-Germain taraftarlarının Lionel Messi'yi ıslıklamasını değerlendirdi.

Fransız ekibinin taraftarlarının Messi'ye haksızlık yaptığını dile getiren Roberto, "Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum. Paris'te iyi sezonlar geçirdi, çok gol attı ve birçok asist yaptı." diye konuştu.

31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Paris Saint-Germain taraftarları Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için Messi'yi suçluyor ama o harika bir oyuncu. Kendi seviyesindeki oyunculara her zaman böyle davranıldığını çok iyi biliyor. Barcelona'ya geri dönerse, burada çok iyi muamele görecektir." ifadelerini kullandı.

PSG taraftarları, ligde Rennes ile oynanan maçta Lionel Messi'yi ıslıklamıştı. PSG, söz konusu maçta sahasında Rennes'e 2-0'lık skorla kaybetmişti.

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