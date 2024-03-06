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Spor

Sergio Oliveira antrenmana çıkmadı! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Galatasaray'da son oynanan Beşiktaş maçında kadroda yer almayan Sergio Oliveira'nın bugünkü antrenmanda yer almadığı belirtildi. Yönetimin, Portekizli oyuncuyla ilgili karar vermesi bekleniyor.

6 Mart 2024 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Sergio Oliveira antrenmana çıkmadı! Galatasaray'da sürpriz gelişme
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Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş derbisinin ardından 2 gün izin yapan Galatasaray, çarşamba günü Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Oliveira, bu antrenmanda yer almadı. Galatasaray Yönetim Kurulu, Portekizli futbolcu ile ilgili karar verecek.

31 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk ile tartışması nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almamıştı. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından Oliveira'nın kadro dışı kalıp kalmadığı yönünde gelen soruya, "Kalan 10 maçta performansa bağlı. Bugün için kadroda düşünmedim. Bundan sonraki maçlar için kadrodaki her futbolcu oynama potansiyeline sahip. Performanslarına, aidiyetlerine ve katkılarına bakıp karar vereceğiz. Bugün için kadroya almadım. Bundan sonraki maçlarda bakacağım." cevabını vermişti.

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