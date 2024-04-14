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Spor

Sergio Oliveira için ayrılık çanları çalmaya başladı!

Geçen sezon şampiyonluğu önemli mimarlarından biri olan Sergio Oliveira bu yıl adeta kayboldu. Gelecek yıl kadro planlamasında düşünülmeyen oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte detaylar...

Sabah14 Nisan 2024 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Sergio Oliveira için ayrılık çanları çalmaya başladı!
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Geçen sezonun aktörlerinden olan Sergio Oliveira bu sezon yardımcı role bile soyunamadı. 49 resmi maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Oliveira, ligde son 5 hafta süre alamadı.

Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'da Şanlıurfa'ya giden Portekizli orta saha, 21 kişilik maç kadrosunda kendisine yer bulamadı. Kerem Demirbay'ın ardından forma rekabetinde Berkan Kutlu'nun da gerisine düşen Sergio Oliveira için ayrılık çanları çalmaya başladı.

İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında Oliveira yer almıyor. 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret olan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Tecrübeli futbolcuya yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulması halinde bonservis konusunda sorun çıkartılmayacak.

Bu sezon hocası Okan Buruk'la tartıştığı için bir süre kadro dışı bırakılan Oliveira, özür diledikten sonra affedilmişti. Deneyimli 8 numara takıma döndü ancak forma şansı yakalayamadı.

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