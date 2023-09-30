Sergio Ramos'tan Barcelona'ya hediye

İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Sevilla'yı konuk etti.

Nou Camp'taki yapım çalışmaları nedeniyle Barcelona Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barça ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz geçerken Barcelona ikinci yarıda oyuna daha fazla ağırlığını koydu. Maçta 76. dakikaya gelindiğinda soldan yapılan ortayı Lamine Yamal kafayla indirdi, Sergio Ramos'un ayak koyduğu top ağlarla buluştu ve Barcelona sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Uzun yıllar Real Madrid kaptanlığını yapan Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Barcelona, bu sonuçla 20 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sevilla ise 7 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta ise Barcelona Girona deplasmanına çıkarken Sevilla ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.