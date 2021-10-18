İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2862
  • EURO
    10,7591
  • ALTIN
    526.101
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serhat Akın: Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi lazımdı
Spor

Serhat Akın: Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi lazımdı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Trabzonspor ile oynanan mücadeleyi değerlendirdi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:58
ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için eski futbolculardan Serhat Akın'dan flaş bir yorum geldi. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Serhat Akın, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını eleştirdi.

SAHADAN ÇEKİLMESİ LAZIMDI

Serhat Akın, "Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi lazımdı" şeklinde yorumda bulundu. Eski futbolcunun paylaşımında "Türkiye de futbolu bitirdiler. Yazık, çok yazık!" ifadeleri de yer aldı.

İŞTE SERHAT AKIN'IN SÖZLERİ...

"Bunun gibi hakemler olduğu süre futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme içinden geçti hakemin kart vermedi 2 hamlede Kim Min-Jae atıldı. Nwakaeme kaptan değil içinden geçti hakemin, Gustavo kaptan değil direk sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyetli değilse ben bir şey demiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun. Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun ben bunun kadar boş bir hakem görmedim Türkiye'de futbolu bitirdiler yazık çok yazık"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.