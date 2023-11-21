İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,804
  • EURO
    31,4771
  • ALTIN
    1850.54
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Serhat Çoşkun: Gruptan çıkacağız

Halkbank'ın pasör çaprazlarından Serhat Coşkun, Gas Sales Daiko maçı ve gruptan çıkma ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

AA21 Kasım 2023 Salı 21:42 - Güncelleme:
Serhat Çoşkun: Gruptan çıkacağız
ABONE OL

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın pasör çaprazlarından Serhat Coşkun, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında karşılaşacakları İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko karşısında iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini belirtti.

Serhat Coşkun yaptığı açıklamada, Gas Sales Daiko'nun İtalya'nın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

Kendilerinin de Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Serhat, "Şartlarımız eşit. Onların evinde oynadığımız için tabii ki zor olacak ancak biz istediğimiz voleybolu sergilersek, iyi bir mücadele ortaya koyarsak bir şansımız olabilir." diye konuştu.

Gas Sales Daiko'nun 2-3 yıldır aynı ekiple yola devam ettiğini dile getiren Serhat, "Biz bu sene yeniden yapılanmaya gittik. Onlar birbirlerini daha iyi tanıyor. Kendi oyunumuzu oynayabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Serhat Coşkun, C Grubu'nda mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Grubumuzda güçlü ve tecrübeli takımlar var. Gruptan yüzde 90 çıkacağımıza inanıyorum. Umarım gruptan çıktıktan sonra da eşleşmelerimiz iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Maç, Çarşamba günü TSİ 22.00'de Palabanca Piacenza Spor Salonu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.