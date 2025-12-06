İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Serhat Sütlü istifa etti

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından, 'Bu süreci bundan sonra yönetimin veya şehrin belirleyeceği bir teknik adamla devam edeceklerdir. Biz oyuncularımızla görüştük ve vedalaştık' sözleriyle görevi bıraktığını açıkladı.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 22:14 - Güncelleme:
Serhat Sütlü istifa etti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, oyuncularıyla vedalaşarak görevini bıraktığını açıkladı. Sütlü, "Hafta başından beri galibiyet için hazırlandığımız bir haftayı geride bıraktık. İlk yarıda oyunun gücünü elimize alsak da ikinci yarı süre geçtikçe, şampiyonluk parolasıyla yola başlayan bir rakibe karşı pozisyonel hatalar yaptığınızda bunun bedelini ödüyorsunuz. Aslında çok söylenecek bir şey yok. Böyle maçlarda, çok inandığınız, istediğiniz maçlarda sonuç almakta zorlandığınızda bunun bir bedeli var. Oyuncularla az önce görüştüğümüzde onlara olan inancımızı dile getirdik. Tabii ki bu süreci bundan sonra yönetimin veya şehrin belirleyeceği bir teknik adamla devam edeceklerdir. Biz oyuncularımızla görüştük ve vedalaştık. Sakaryaspor'a inancımı, play-off'ta olacağına dair düşüncemi, onlar isterse bunun olacağını onlara dile getirdim ve vedalaştık. Bundan sonra başarılı olacakları inancıyla buradan ayrılacağız. Bundan sonra gelecek olan teknik ekibe başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.