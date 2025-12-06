Serhat Sütlü istifa etti

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, oyuncularıyla vedalaşarak görevini bıraktığını açıkladı. Sütlü, "Hafta başından beri galibiyet için hazırlandığımız bir haftayı geride bıraktık. İlk yarıda oyunun gücünü elimize alsak da ikinci yarı süre geçtikçe, şampiyonluk parolasıyla yola başlayan bir rakibe karşı pozisyonel hatalar yaptığınızda bunun bedelini ödüyorsunuz. Aslında çok söylenecek bir şey yok. Böyle maçlarda, çok inandığınız, istediğiniz maçlarda sonuç almakta zorlandığınızda bunun bir bedeli var. Oyuncularla az önce görüştüğümüzde onlara olan inancımızı dile getirdik. Tabii ki bu süreci bundan sonra yönetimin veya şehrin belirleyeceği bir teknik adamla devam edeceklerdir. Biz oyuncularımızla görüştük ve vedalaştık. Sakaryaspor'a inancımı, play-off'ta olacağına dair düşüncemi, onlar isterse bunun olacağını onlara dile getirdim ve vedalaştık. Bundan sonra başarılı olacakları inancıyla buradan ayrılacağız. Bundan sonra gelecek olan teknik ekibe başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.