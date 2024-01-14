18 yaşındaki Semih, son 4 maçta 5 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Hatay, Kasımpaşa ve Rize'nin ardından Karagümrük ağlarını havalandırarak üst üste 4 maçta gol atan Semih Kılıçsoy, karşılaşma sonu konuştu: "Takımın kazanması önemliydi. Seri yakalamamız lazımdı. Yeni hocamızla evimizde galip geldik. Gol attıkça daha iyi hissediyorum, daha moralli oluyorum."

Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört maçlık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.

ARTIK RAHAT GEZEBİLİRLER



Beşiktaş kariyerine iç sahada 3-0'lık Karagümrük galibiyetiyle başlayan Portekizli Fernando Santos, maç sonunda 'özgüven' konusuna dikkati çekti: "Hak ettiğimiz bir zaferdi. Bazı anlarda kontrolü rakibe verdik ve şüpheye düştük ancak galip gelmeyi bildik. Çalışmak, her gün idman yapmak ve oyuncularımıza düşüncemizi açıklamak zorundayız. Bizim stadımızda kimse bizden fazla koşamaz. Aile olarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Rize galibiyeti özgüvenimizi artırdı. Bu galibiyet benden çok oyuncular için önemli. Art arda iki galibiyet ve iç sahadaki kötü serinin sona ermesi çok önemliydi. Artık oyuncularımız bu galibiyetten sonra dışarıda daha rahat yürüyüp; daha özgüvenli hareket edebilir."